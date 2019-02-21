İsrail'in 4 defa yaraladığı Filistinli kadın gösterilerden vazgeçmiyor

MÜMİN GARRAB - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde dalgalandırdığı Filistin bayrağı ile İsrail askerlerine meydan okuyan Filistinli genç kadın, daha önce 4 defa yaralanmasına rağmen gösterilere katılmaktan geri durmuyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde başından yaralanan Hidayet el-Karan (28) AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vurulduğu sırada Filistin bayrağı taşıdığını ve İsrail askerlerine karşı herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen hedef alındığını belirtti. İsrail keskin nişancısı tarafından vurulduğu anı anlatan Karan, yere düştüğünü ve hayal görür gibi hissettiğini, o ana dair başka da bir şey hatırlamadığını belirterek, kulaklarına etraftaki insanların tekbir seslerinin ve bağırışlarının uğultusunun geldiğini ifade etti. - Daha önce 4 defa yaralandı Gösterilerde daha öncede 4 defa İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralandığını hatırlatan Karan, "Bütün bu yaralanmalar geri dönmek ve gösterilere yer almaya devam etmek için bir teşvik oldu." dedi.

Babasının ve iki kardeşinin İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olduğunu belirten Karan, bu olayın Filistin davasını savunmak için onların yollarını sürdürmede kendisine motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Karan, İsrail'in evlerine düzenlediği roket saldırısında babasını ve kardeşlerini kaybettiğini, kendisinin de bu saldırıda ağır yaralanarak 1 ay yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı. - "İşgal güçlerinden ölümden korkmadığımızı göstermeliyiz" "Barışçıl halk yürüyüşlerine Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak ve çalınan topraklarımıza geri dönüş hakkımızı elde etmek için katılıyoruz." diyen Karan, gençlere yardım etmek ve destek vermek için her gösteride ön sıralara geçmeyi tercih ettiğini vurguladı. Gösterilerde zor durumdaki gençleri kurtarmadaki cesareti ve en önde yer alarak insanları cesaretlendirmesi sebebiyle gösterilere katılanlar tarafından "Ümmü Mücahid" olarak isimlendirilen Karan, Bureyc Kampı'nın doğusundaki gösterilerde yine zor durumdaki göstericilerin yardımına koştuğu anda vurulmuş.