"İsrail'in AA ofisine saldırısı, Türkiye'nin kararlılığını değiştirmez"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, "Bu tür saldırılar, ne Anadolu Ajansının ne Anadolu Ajansında çalışanların ne Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez, kararlılığını daha da artırır." dedi. Oktay, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. "Hakkari'den, Suriye'den şehitler var. Seçimlerden sonra PKK'nın benzer saldırıları olmuştu. Uzunca süredir PKK saldıramıyordu, sanki seçimden sonra harekete geçti gibi bir değerlendirme... Bu duruma ilişkin devletin ilgili kademelerinde nasıl bir değerlendirme yapılıyor?" sorusu üzerine Oktay, "Türkiye ile ilgili hangi tehditten bahsediyorsunuz? Bir tehdit olayı da yok sınırların ötesinde de berisinde de yok" diyenler olduğunu hatırlattı. Şehit haberlerinin ciğerleri dağladığını dile getiren Oktay, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Özellikle sınırların ötesinde bir hareketlenmenin görüldüğüne işaret eden Oktay, son yıllarda yurt içinde çok güçlü şekilde terörün ve teröristlerin üzerine gidildiğini vurguladı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti 'Kemikleri değil rekorları kırın' Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Oktay, Türkiye'nin terörün kaynağında yok edilmesine ilişkin stratejiyi çok net uyguladığını belirterek, "Şu anda aslında can çekişme noktasında olan bir terör örgütü. Hem FETÖ hem DEAŞ hem PKK boyutunda üzerine gidiyoruz ve sonuçlarını görüyoruz. Biz içeride üzerine gittikçe dışarıda canlandırılmaya çalışılan terör örgütleri var. Dolayısıyla biz bunların dışarıda da üzerine gitmeye başladık yoğun şekilde." diye konuştu. Hem Irak'ta hem Suriye'de ve başka bölgelerde Türkiye'ye tehdit oluşturan teröristleri tespit edip ülkeye getirdiklerinin altını çizen Oktay, bunların süreceğini söyledi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla yürütüldüğünü anlatan Oktay, şimdi saldırıları gördüklerini, buna karşı tutumlarının net olacağını vurguladı. "Biz yine kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bununla ilgili hiç kimseden herhangi bir izin de almayız. Türkiye kararlıdır, bu kararlılığını da sürdürecektir." diyen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kararlığın her şekilde ifade edildiğini anımsattı.

Son saldırılar üzerine yeni bir harekat planlamasının olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken Oktay, harekat planlamasının her zaman hazır olduğunu dile getirdi. Şehit haberlerinin geldiği bölgelerin anında karadan ve havadan ateş altına alındığını ve harekatın başlatıldığını aktaran Oktay, terörün kaynağının kurutulmasının önemine dikkati çekti. Fuat Oktay, Tel Fırat ve Hakkari'deki saldırıların ardından başlatılan terör operasyonlarına ilişkin, "Tehdit üreten unsurlar yok edilene kadar Türkiye, burada hem operasyonlara devam edecek hem de güvenli bir alan oluşturulmasıyla alakalı teröristleri buradan temizleyecektir. Bu tür saldırılar, sadece ve sadece bizim kararlılığımızı artırır, bizi yıldırmaz. Türk milleti şehit verir, biz de şehit oluruz. Bunda zerre kadar bir tereddüdümüz olmaz. Şehitlerimizin de şehit yakınlarımızın da gazilerimizin de her türlü şartlarda yanında durmaya devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu. Tel Rıfat bölgesi ile ilgili yeni bir sürecin olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık Oktay, bu konunun Rusya ile çok uzun zamandan beri görüşüldüğünü belirterek, "Rusya, İran, Türkiye arasında devam eden çalışmalar, Suriye'nin orta ve uzun vadede toprak bütünlüğüne yönelik çalışmalar. O çerçevede karşılıklı anlayışa dayalı o noktada bizim durmamız konusu idi. Tabii ki bu saldırılar devam ederse başka şekiller alabilir, ilgili bütün birimlerimiz Rusya ile görüşüyor." dedi.

- "İsrail tam bir devlet terörü uygulamakta" İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin soruya Oktay, "Şu anda burada yayın yapıyoruz, Türkiye de bizi izliyor. Düşünün ki birisi buraya füzelerle saldırıyor, bütün binayı yerle bir ediyor, ne hissedersiniz? Bu saldırıya karşı, saldırı yapanlara karşı çekineceğiz, korkacağız haber yapmayalım mı dersiniz, yoksa biraz önceki söylediğim konuda bizim şehitlerimiz bizim kararlılığımızı artırır dediğimiz noktadaki gibi kararlılığınız mı artar?" karşılığını verdi. İsrail'in tam bir devlet terörü uyguladığına vurgu yapan Oktay, şöyle devam etti: "Basın özgürlüğünden bahsedenler bunlar değil mi? Basın özgürlüğü diye bütün dünyayı ayağa kaldıran bunlar değil mi? Peki hiç kimseden bir şey duyuyor musunuz basın özgürlüğü adına? Türkiye'deki konuşanlara da bunu söylüyorum özellikle, birkaç açıklamanın dışında. Benzer bir saldırıyı Türkiye asla yapmaz ama diyelim ki bunun binde birine yakın bir şeyi Türkiye yapsaydı görürdünüz dünyadaki hareketliliği. Nerede bu dünya? Basit açıklamaların dışında."