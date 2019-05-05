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İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:11 | Son Güncelleme

Mısır'daki İhvan sözcüsü Talat Fehmi: - "Bu, Siyonistlerin suçlarını ortaya koyan ve dünyaya duyuran özgür basının sesini kısma girişimidir"

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, Siyonistlerin suçlarını ortaya koyan ve dünyaya duyuran özgür basının sesini kısma girişimidir." dedi.

İsrail askerlerini, "yaşam ve özgürlük düşmanı" olarak nitelendiren Fehmi, "AA'nın medyadaki profesyonel rolünü takdir ediyor ve selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ihvan Müslüman Kardeşler Talah Fehmi

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