İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması

CAKARTA (AA) - Endonezya resmi haber ajansı Antara'nın Genel Direktörü Meidyatama Suryodiningrat, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Antara'nın haberine göre, Genel Direktör Suryodiningrat, profesyonel olarak haber verme fonksiyonunu yerine getiren AA ofisinin de olduğu binaya yapılan saldırıyı kınayarak, "Anadolu Ajansı ile güçlü bir şekilde dayanışma içinde içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de devam eden ve tırmanışa geçen şiddet olaylarından derin üzüntü duyduklarını aktaran Suryodiningrat, özellikle Müslümanların mübarek ramazan ayını karşıladığı bir dönemde tüm taraflara, devam eden saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya dün en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

