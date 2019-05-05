HABER

İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:12 | Son Güncelleme

Endonezya haber ajansı Antara Genel Direktörü Meidyatama Suryodiningrat: - "Anadolu Ajansı ile güçlü bir şekilde dayanışma içindeyiz"

CAKARTA (AA) - Endonezya resmi haber ajansı Antara'nın Genel Direktörü Meidyatama Suryodiningrat, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Antara'nın haberine göre, Genel Direktör Suryodiningrat, profesyonel olarak haber verme fonksiyonunu yerine getiren AA ofisinin de olduğu binaya yapılan saldırıyı kınayarak, "Anadolu Ajansı ile güçlü bir şekilde dayanışma içinde içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de devam eden ve tırmanışa geçen şiddet olaylarından derin üzüntü duyduklarını aktaran Suryodiningrat, özellikle Müslümanların mübarek ramazan ayını karşıladığı bir dönemde tüm taraflara, devam eden saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya dün en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Şırnak'tan acı haber geldi!Şırnak'tan acı haber geldi!
Küçükçekmece'de intihara kalkışan kadını tren önünden son anda kurtardıKüçükçekmece'de intihara kalkışan kadını tren önünden son anda kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA ofisi Antara Haber Ajansı Endonezya Gazze saldırı kınama

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.