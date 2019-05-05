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İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

KGC Başkanı Erkan Yılmaz: - "Her gün yeni bir vahşete imza atan İsrail, bu kez de bölgede olup biteni dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu Ajansını hedefine koymuştur"

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Erkan Yılmaz, İsrail ordusunun Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik saldırıyı kınadı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Anadolu Ajansı ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Yılmaz, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Her gün yeni bir vahşete imza atan İsrail, bu kez de bölgede olup biteni dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu Ajansını hedefine koymuştur. Bu saldırı kabul edilemez. AA Genel Müdürü Sayın Şenol Kazancı başta olmak üzere tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "

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Anadolu Ajansı israil Kastamonu Gazeteciler Başkanı kınama

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