İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, İsrail'in Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik düzenlediği saldırıyı kınadı.

Karaduman, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in insanlığa ait tüm değerleri hoyratça ve hunharca katlettiğini, Gazze üzerindeki yok etme politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in, Filistinliler üzerinde uyguladığı soykırımı AA'nın Gazze ofisine yaptığı saldırıyla yeni bir boyuta ulaştırdığını belirten Karaduman, şunları kaydetti:

"Tam da Birleşmiş Milletlerin 3 Mayıs'ı 'Dünya Basın Özgürlüğü' günü ilan ettiği günün yıl dönümünde yapılan katliamları dünyaya duyuran yegane haber ajansının hedef alınması çok manidar. Türkiye basın özgürlüğü konusunda iddia edildiği veya algıyla yaratılmaya çalışıldığı gibi kötü değil, bilakis dünyanın en özgür ülkesidir. Dünyada şu anda Amerikan emperyalizmine ses çıkaran ve karşı gelen Türkiye'nin sesi kısılmak istenmiştir. Sesimizin özgürce daha gür çıkacağını dünyaya bir kez daha haykırıyoruz."

