İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi, İsrail'in Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisinin bulunduğu binayı vurmasını şiddetle kınadı.

Haşimi, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mesajda, "Şahsım ve IRNA'daki meslektaşlarım adına, siyonist rejimin bu saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırının tüm medyaya yapıldığını belirten Haşimi, şunları kaydetti:

"Siyonist rejimin Gazze'deki Anadolu Ajansı bürosuna saldırdığına ilişkin üzücü haberler aldık. Saldırı, siyonist rejimin, kriminal ve terörist eylemlerini özellikle de mazlum Filistin halkının öldürülmesini deşifre etmeye çalışan medyanın sesini kısabilmek için son girişimleri. Saldırı, bölgedeki insanların kuvvetli sesleri olan tüm medyaya bir saldırıdır. Saldırı, siyonist rejimin liderlerinin esas tabiatlarını ortaya çıkarmıştır. Ancak saldırı, Anadolu Ajansı da dahil olmak üzere medyayı, mesleklerini ve insani sorumluluklarını yerine getirmekten asla alıkoymayacak. Şahsım ve IRNA'daki meslektaşlarım adına, siyonist rejimin bu saldırısını şiddetle kınıyorum. Anadolu Ajansı ve özellikle Gazze bürosundaki meslektaşlarımla dayanışma içerisinde olduğumu bildiririm."

