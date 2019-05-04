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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 22:55 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Ülkemizin sesi olarak kurulan ve bugün dünyanın dört bir yanında kurduğu ağıyla tarafsız ve doğru haberciliğe öncülük eden Anadolu Ajansımıza yönelik İsrail saldırganlığını kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin sesi olarak kurulan ve bugün dünyanın dört bir yanında kurduğu ağıyla tarafsız ve doğru haberciliğe öncülük eden Anadolu Ajansımıza yönelik İsrail saldırganlığını kınıyoruz. Anadolu Ajansı, insanlığın 21. yüzyıldaki en büyük dramını, Gazze/Batı Şeria’nın her noktasındaki İsrail zulümlerini, Filistin'de ablukaya alınan insanlığın çığlığını tüm dünyaya aktardığı için Netenyahu yönetiminin vahşi saldırganlığına hedef olmuştur.

Netenyahu yönetimi, basın özgürlüğüne de açıkça düşman olduğunu bir kere daha tüm dünyaya göstermiş, bu son provakatif girişimiyle milletimizin hafızasına bir kere daha zalim olarak kazınmıştır."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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