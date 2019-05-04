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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 23:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "İsrail, AA çalışma ofisinin bulunduğu binayı vurarak uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerine bir yenisini daha ekledi"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in, Anadolu Ajansının (AA) çalışma ofisinin bulunduğu binayı vurarak uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerine bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Mustafa Şentop, "İsrail bu akşam Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı çalışma ofisinin de bulunduğu binayı vurarak uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerine bir yenisini daha ekledi. İnsanlığın zorbalığı yeneceğine olan kesin inancımızla saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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aa Anadolu Ajansı Gazze Şeridi israil TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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