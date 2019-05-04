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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 23:54 | Son Güncelleme

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Eren, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "İnsanlığa karşı suç işlemeye devam eden İsrail ordusunun Gazze'deki Anadolu Ajansı ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınıyorum. Etkili haberciliğiyle bir dünya markası olan, mazlumların sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

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