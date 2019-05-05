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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 00:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Anadolu Ajansı ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar da Kazancı'yı telefonla aradı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan olayla ilgili bilgi alan Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Akar, AA ailesi adına Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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