İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Anadolu Ajansı ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar da Kazancı'yı telefonla aradı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan olayla ilgili bilgi alan Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Akar, AA ailesi adına Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

