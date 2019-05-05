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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı ofisinin içinde olduğu binayı vurması nedeniyle AA ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de içinde olduğu binayı vurması nedeniyle AA ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in #Gazze'de bulunan Anadolu Ajansı ofisinin bulunduğu binayı vurmasını şiddetle kınıyorum. İsrail'in pervasızca sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez. Mazlum Filistin halkının sesini dünyaya duyuran @anadoluajansi ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
aa Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gazze israil

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