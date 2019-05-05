İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de içinde olduğu binayı vurması nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her daim doğru ve tarafsız habercilik yapan dünya markamız AA @anadoluajansi'na yapılan saldırıyı kınıyoruz. Eşkıyalıkla, bombalarla ve saldırılarla en başta kendi ülkelerine ve bölgesine zarar verdiklerini er geç anlayacaklar. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ve ekibine geçmiş olsun."

