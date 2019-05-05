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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Dünyadan haber almamız için canla başla çalışan Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Zor şartlar altında Filistin'deki zulmü dünyaya duyuran Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyor, uluslararası basın kuruluşlarının bu saldırıya sessiz kalmamasını diliyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İsrail'in, Gazze'de AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurması asla kabul edilemez. Bu olayı şiddetle kınıyorum. Dünyadan haber almamız için canla başla çalışan Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise İsrail ordusunun AA'nın ofisinin de bulunduğu binaya yaptığı saldırıyı kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansımızın binasına saldıran İsrail ordusunu şiddetle kınıyorum. Zor şartlar altında Filistin'deki zulmü dünyaya duyuran Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyor, uluslararası basın kuruluşlarının bu saldırıya sessiz kalmamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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