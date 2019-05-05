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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:49 | Son Güncelleme

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Aşıkkutlu, İsrail'i kınadı

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Aşıkkutlu, İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aşıkkutlu, üniversitenin Twitter hesabından, İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan saldırısını kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği, uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan saldırıyı şiddetle kınıyor; Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için canla başla çalışan Anadolu Ajansı mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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