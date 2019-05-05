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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:51 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasını, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kınadı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "İsrail’in Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisini savaş uçaklarıyla vurmasını şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, sorumsuz, kural tanımaz tavrına karşı Filistin'in haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun" - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisi de dahil sivil hedeflere yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasını, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisini savaş uçaklarıyla vurmasını şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İsrail'in Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınıyorum. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, sorumsuz, kural tanımaz tavrına karşı Filistin’in haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisi de dahil sivil hedeflere yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

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