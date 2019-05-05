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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:54 | Son Güncelleme

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir: - "Bu tür saldırılar medyanın gerçek habercilik görevini hiçbir zaman engellemeyecektir"

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (ÇGC) Cafer Esendemir, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de olduğu binayı vurmasıyla ilgili, "Bu tür saldırılar medyanın gerçek habercilik görevini hiçbir zaman engellemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Esendemir yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurduğunu anımsattı.

Cafer Esendemir açıklamasında, "İsrail askerlerinin AA Gazze bürosuna yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı AA nezdinde Türk basınına yapılan bir saldırıdır. Bu tür saldırılar medyanın gerçek habercilik görevini hiçbir zaman engellemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AA Ofis adana Gazze saldırı

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