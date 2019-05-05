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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 00:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: - "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in yaptığı, oradaki zulmün dünyaya duyurulmasının önüne geçmeye çalışmak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İsrail ordusunun, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "İsrail'in yaptığı, oradaki zulmün dünyaya duyurulmasının önüne geçmeye çalışmak." dedi.

Yıldız, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in yaptığı, oradaki zulmün dünyaya duyurulmasının önüne geçmeye çalışmak, yani engelleme. Basın hürriyeti, haber alma özgürlüğü dediğimiz şey İsrail'in umurunda değil. Yaptığı, hukuksuzlukları perdeleme, gizleme, dünyaya yayılmasının önüne geçilmesidir."

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