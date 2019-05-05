İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Atik, Twitter hesabından "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin ve mazlum halkların sesi Anadolu Ajansı, İsrail'in Orta Doğu ve Filistin'deki terörünü dünyaya haykırmaya devam edecektir. Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun." paylaşımı yaptı.

