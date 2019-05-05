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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 01:03 | Son Güncelleme

İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İsrail ordusunun, Gazze'de Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına tepki göstererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, insanlığa karşı suç işlemeye devam eden İsrail'in Gazze'deki Anadolu Ajansı ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınandığı belirtilerek, Anadolu Ajansı mensuplarına geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgalci İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Anadolu Ajansına geçmiş olsun dileklerini ileten Mehmet Hilmi Güler, "Türkiye her platformda, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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