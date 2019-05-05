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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 01:15 | Son Güncelleme

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü saldırıyı kınadı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurmasını kınadı.

Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze halkına yönelik haksız uygulama ve saldırılarını güçlü bir şekilde dünyaya duyuran AA'nın hedef alınmasının basın özgürlüğü ve bireylerin gerçekleri öğrenme hakkına da saldırı anlamı taşıdığına işaret etti.

Ercan Çimen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her koşulda insan hakları ve temel özgürlüklerden yoksun tavırlarıyla Gazzelilere zulmeden İsrail, insanlığa karşı işlediği suçlara bir yenisini daha eklemiştir. Saldırgan, kural tanımaz İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. Bu saldırgan tutumunda sınır tanımayan İsrail, bu sefer de gerçekleri dünyaya duyuran AA'nın Gazze Şeridi'ndeki ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurdu. Dünya mazlumlarının sesi AA ve çalışanlarına yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını dünya kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansına ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

- "AA'nın ve çalışanlarının yanındayız"

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü de açıklamasında, saldırının toplumun haber alma hakkını tesis etmek için emek harcayan AA çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Köprülü, "İsrail ordusu, AA'nın Gazze'de bulunan ofisine bir hava saldırısı yapmıştır. Bu saldırı, basın özgürlüğüne ve bireylerin gerçekleri öğrenme hakkına yapılmıştır. İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını dünyaya duyuran AA'nın ve çalışanlarının yanındayız." ifadelerini kullandı.

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İsrailin AA gazze ofisini vurması

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