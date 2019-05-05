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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 01:16 | Son Güncelleme

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AA ofisinin de bulunduğu binanın vurulması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek saldırıyı gerçekleştiren İsrail'i kınadı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Durmuş, yayımladığı mesajında, İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan saldırısını lanetlediğini söyledi.

AA'nın dünyadaki tüm mazlumların sesi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Durmuş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı ülkemizin adeta dünyaya açılan kapısıdır. Anadolu Ajansı, tüm dünyada mazlumların sesi olduğu gibi İsrail'in mazlum Filistinlilere yaptığı katliamları dünyaya duyurması açısından da önemlidir. Bunu hazmedemeyen İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği, uluslararası hukuku ve insani değerleri ayaklar altına alarak bu değerleri hiçe sayan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıların Anadolu Ajansını yıldıramayacağına inanıyor, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için canla başla çalışan Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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aa Batman Üniversitesi Filistin Gazze israil saldırı

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