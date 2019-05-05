İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İsrail'in Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik saldırısını kınıyor, bölgedeki AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, İsrail'in Gazze'de AA ofisinin de bulunduğu binaya ve masum sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, basın özgürlüğüne de yapılmış olan bu saldırının, Anadolu Ajansını durduramayacağına inancının tam olduğunu bildirdi.

Ersoy, Anadolu Ajansına ve tüm Filistin halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da saldırıyı kınayarak, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını şiddetle kınıyor, AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uluslararası toplumu, Gazze'de masum insanların üzerine bomba yağdıran İsrail'e tepki göstermeye davet ediyorum."

