İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İsrail'in Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınayarak, özgür basının küresel ölçekte destekçilerini seslerini yükseltmeye davet etti.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AA'nın, dünyada vicdanın ve doğruların cesur sesi olduğunu vurguladı.

AA'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kınık, "Binanızı hedef alan saldırıyı kınıyor, özgür basının küresel ölçekte destekçilerini seslerini yükseltmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

