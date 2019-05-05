İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cihangir, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Cihangir, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Ajansı çalışanlarına ve Gazze halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İsrail’in ramazan öncesinde bilinçli ve haince Gazze'ye hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Cihangir, "Dünyaya terör yayan İsrail'in, Anadolu Ajansımızın Gazze Şeridi'ndeki ofisinin bulunduğu binaya yaptığı saldırıyı kınıyorum. Anadolu Ajansına, çalışanlarına ve Gazze halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu saldırı aynı zamanda basın özgürlüğüne, haber alma hürriyetine yapılmış saldırıdır. İsrail'in hain saldırılarını, Filistin'de gazetecilere ve medya kuruluşlarına daha önce de defalarca yaptığını biliyoruz. Bu tür saldırılara karşı birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli ve net bir tutum içerisinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Cihangir, Anadolu Ajansının dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin ve Gazze'de de çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüreceğine inandığını kaydetti.

