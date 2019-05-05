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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: "Bugüne kadar sessiz ve tarafsız kalan dünya kamuoyunun bu konuda güçlü bir şekilde tepki vermesini diliyorum. AA çalışanlarına geçmiş olsun diyorum" - CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: - "Atatürk'ümüzün kurduğu AA'nın bürosuna yapılan saldırı affedilemez, dünya tarafından kınanmalıdır" - Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya: - "Filistin meselesi tüm müslümanların öncelikli meselesi olmalı. Katil İsrail'in yalnızlaştırma politikalarına karşı mazlum Filistin halkına maddi manevi her türlü desteği vermeliyiz"

İZMİR (AA) - İzmir milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in, abluka altındaki Gazze şeridindeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sivil halk ve masumlara yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.

AA'nın ofisine yapılan saldırının haber alma özgürlüğüne yapılan bir darbe olduğunu belirten Nasır, "Bugüne kadar sessiz ve tarafsız kalan dünya kamuoyunun bu konuda güçlü bir şekilde tepki vermesini diliyorum. AA çalışanlarına geçmiş olsun diyorum." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de İsrail'in yıllardır Filistin'e ve orada yaşayan masum insanlara saldırdığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'nun jandarması olarak görev yaptığını ifade etti.

Sertel, "Atatürk'ümüzün kurduğu AA'nın bürosuna yapılan saldırı affedilemez, dünya tarafından kınanmalıdır. Saldırganlığın sonucunda dünyadaki barışı katletmeye yönelik çabaların boşa çıkmasını ve dünya ülkelerinin bir arada kardeşçe yaşamasını diliyorum." diye konuştu.

- "Filistin meselesi tüm müslümanların öncelikli meselesi olmalı"

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya da İsrail'in AA'nın Gazze ofisine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.

İsrail'in bu hadsiz ve küstah tavrının AA'nın gerçekleri dünyaya duyurma azmine zarar vermeyeceğinin altını çizen Kaya, "Özellikle bu saldırıda dünya çapında önemli bir marka olmuş basın kuruluşumuzu hedef almasını oldukça manidar buluyorum. Her yıl mübarek ramazan ayı öncesinde bilinçli bir şekilde Gazze'ye saldıran, katil İsrail'in zulmünü lanetliyorum. Filistin meselesi tüm müslümanların öncelikli meselesi olmalı. Katil İsrail'in yalnızlaştırma politikalarına karşı mazlum Filistin halkına maddi manevi her türlü desteği vermeliyiz." şeklinde konuştu.

İzmir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Rasim Çağlar da terör devleti İsrail'in mazlum Filistinli müslümanların dünyaya açılan penceresi ve sesi olmaya çalışan AA'ya yapmış olduğu hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu İzmir Temsilcisi Bilal Yılmaz ise İsrail'in zulmünü dünyaya duyuran AA'ya karşı yapılan bu saldırının katliamları gizleme çabası olduğunu dile getirdi.

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aa ABD AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel Filistin Gazze israil saldırı

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