İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

İZMİR (AA) - İzmir milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in, abluka altındaki Gazze şeridindeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sivil halk ve masumlara yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.

AA'nın ofisine yapılan saldırının haber alma özgürlüğüne yapılan bir darbe olduğunu belirten Nasır, "Bugüne kadar sessiz ve tarafsız kalan dünya kamuoyunun bu konuda güçlü bir şekilde tepki vermesini diliyorum. AA çalışanlarına geçmiş olsun diyorum." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de İsrail'in yıllardır Filistin'e ve orada yaşayan masum insanlara saldırdığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'nun jandarması olarak görev yaptığını ifade etti.

Sertel, "Atatürk'ümüzün kurduğu AA'nın bürosuna yapılan saldırı affedilemez, dünya tarafından kınanmalıdır. Saldırganlığın sonucunda dünyadaki barışı katletmeye yönelik çabaların boşa çıkmasını ve dünya ülkelerinin bir arada kardeşçe yaşamasını diliyorum." diye konuştu.