İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ise İsrail'in Gazze'deki Anadolu Ajansı ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınadığını belirterek, Anadolu Ajansı mensuplarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Israil'in Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurduğunu üzülerek haber aldık. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere Ajans çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Saldırının haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğuna dikkati çeken Erişen, şunları kaydetti:

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen de İsrail'in Gazze'de Anadolu Ajansına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki AA ofisini de hedef alan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

"İsrail olunca bizi de hiç şaşırtmadı ama bunların hesabını mutlaka Allah bir gün soracaktır. İsrail, bu davranışlarıyla terör devleti olduğunu kendi kendisine teyit etmektedir. Biz her zaman Filistinli Müslüman kardeşlerimizin ve mazlumların haklarını savunmaya ve yanında olmaya devam edeceğiz."

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yaşananların İsrail'in son örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Rize Valisi Kemal Çeber ise İsrail tarafından Gazze'deki Anadolu Ajansı Ofisine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Alkan, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere ajans çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail saldırılarının insanlık suçu olduğuna işaret eden Alkan, İsrail’in bir basın yayın kuruluşunun binasını hedef almasının uluslararası hukuku ve değerleri hiçe saydığının yeni bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in AA ofisine yönelik saldırının basın özgürlüğüne yapıldığını vurgulayarak, bunun asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ise İsrail tarafından Gazze'deki Anadolu Ajansı Ofisine yönelik yapılan saldırıyı lanetledi.

Anadolu Ajansına yapılan saldırıyı lanetleyen Çeber, "Anadolu Ajansının niteliklerini düşündüğümüzde yine Türkiye devletine, mazlumlara ve bağımsız basına yapılmış saldırıdır. Bu, Anadolu Ajansını çizgisinden çevirmeyecektir ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir. Biz hem devlet hem de Anadolu Ajansı gibi hassasiyetleri olan kurumlar olarak bugüne kadar tavrımız neyse aynı tavır devam edecektir." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Kulübü de İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu binaya yapılan hava saldırısını kınadı.

- Çankırı

Çankırı Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı çalışanlarına ve meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail'in yaptığı saldırıları kınayan Demir, "Basın özgürlüğüne vurulan bu darbeyi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu Ajansının bu görevi sonuna kadar yerine getireceğine inanıyorum. Yapılan saldırılar mazlumun sesini kısamayacaktır." ifadesini kullandı.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı nefret ve şiddetle kınadığını aktardı.

İsrail'in terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Teke, saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dilediğini kaydetti.

