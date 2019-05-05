İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İsrail'in Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) bürosunun da içinde bulunduğu binayı vurmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü naraları atan batı, terörizme karşı suskunluğunu bozmalıdır." dedi.

Tin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini, ne hukuk ne de özgürlük tanıyan İsrail'in yine zalimliğini gösterdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın, İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık suçunu ve bölge halkının yaşadığı dramı en zor ve ağır koşullara rağmen tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü naraları atan batı, terörizme karşı suskunluğunu bozmalıdır. Anadolu Ajansımıza geçmiş olsun. Gazze'de yerleşim yerlerini bombalayarak bir çok masum insanı, çocuk, kadın demeden katleden İsrail bu saldırgan tutumuyla insan haklarını yok saymaktadır. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı bu akıl almaz abluka bir an önce son bulmalıdır. Filistin halkının yanındayız."

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da İsrail ordusunun, Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti.