İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurması Hatay ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından kınandı.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti (HGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yetişen, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Ajansı başta olmak üzere tüm basın camiasına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Yetişen, "İsrail'in, masum insanlara saldırarak eline bulaşan kanların dünyaya duyurulmasından rahatsızlık duyarak basın mensuplarına saldırması kabul edilecek bir durum değildir." ifadesini kullandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş da İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesini kınadı.

Gazze halkına ve AA çalışanlarına "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Demirtaş, şunları kaydetti:

"İsrail'in gazeteciliği hedef alan saldırısı haberciliğe ve basın özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Bilinmelidir ki her şart ve koşul altında mesleğini kahramanca yapan gazetecileri bu saldırılar yıldıramaz. Anadolu Ajansı'nın her zamanki gibi dünyanın her yerinde çalışmalarına devam edeceğine inanıyorum. Gazze halkına ve Anadolu Ajansı çalışanlarına yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."