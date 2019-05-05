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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

YTB: - "İsrail tarafından Anadolu Ajansı Gazze ofisinin de bulunduğu binaya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz" - "Mazlumlarının sesini dünyaya duyuran ülkemizin köklü kuruluşu AA'nın değerli çalışanlarına geçmiş olsun diliyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

YTB, İsrail'in Gazze'deki AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını, Twitter'daki kurumsal hesabından paylaştığı mesajla kınadı.

Mesajda, "İsrail tarafından Anadolu Ajansı Gazze ofisinin de bulunduğu binaya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Mazlumların sesini dünyaya duyuran ülkemizin köklü kuruluşu AA'nın değerli çalışanlarına geçmiş olsun diliyoruz." ifadesi yer aldı.

- İsrail, AA ofisinin olduğu binayı vurdu

İsrail ordusu dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemiş ve İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği saldırı sonucu bina tamamen yıkılmıştı.

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aa Gazze israil YTB

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