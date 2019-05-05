İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, belediye başkanları, milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına tepki gösterdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsteniyor ki mazlumların sesini hiç kimse duymasın, duyurmasın. Zalimler istediği zulmü yapmaya devam etsin. Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun. Milletimizin ve seslerini duyurdukları mazlumların duası onlarla olsun." ifadelerini kullandı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise paylaşımında "İsrail'in Gazze'de bulunan Anadolu Ajansı ofisi vurmasını şiddetle kınıyorum. İsrail'in Filistin topraklarını ve sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez. Mazlum Filistin halkının sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da paylaşımında saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Filistin halkının sesini ve İsrail terörünü dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ailesine ve Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta? Araçtaki pazar kasalarını korumak için kendini siper etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "İsrail Gazze'de Anadolu Ajansının da içinde olduğu binayı bombaladı. Dünya bu rezilliğe yine sessiz. Bu bir terör hareketidir ve terörün hiçbir şekli kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "İsrail'in saldırıları Anadolu Ajansını Gazze, Filistin ve İsrail'de insan hakkı ihlalleri üzerinde daha kararlı ve odaklanmış hale getirecek." ifadelerini kullandı. Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, yazılı açıklamasında, saldırının toplumun haber alma hakkını tesis etmek için emek harcayan AA çalışanlarını hedef aldığını belirtti. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kurt, şunları kaydetti: "Anadolu Ajansı ve meslektaşlarımıza yapılan bu saldırı, basın özgürlüğüne ve bireylerin haber alma hakkına yapılmıştır. İsrail'in sivillere, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik saldırılarını dünyaya duyuran AA'nın ve çalışanlarının yanındayız. Gaziantep Basın Cemiyeti olarak AA'nın Gazze ofisi çalışanları başta olmak üzere çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."