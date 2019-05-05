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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan: - "Bu hain girişimi 320 yerel medya kuruluşu adına kınıyoruz. Anadolu Ajansının sesini kesmek isteyen İsrail aslında insanlığın sesini kesmektedir"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İsrail ordusunun Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik saldırısını 320 yerel medya kuruluşu adına kınadıklarını ifade ederek, "Anadolu Ajansının sesini kesmek isteyen İsrail aslında insanlığın sesini kesmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısını basın özgürlüğüne ve insanlığa karşı yapılan bir eylem olarak gördüklerini belirtti.

İsrail'i "her dönem zulmün adresi" olarak nitelendiren Burhan, şimdi de Anadolu Ajansının hedef alındığını kaydetti. Burhan, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu hain girişimi 320 yerel medya kuruluşu adına kınıyor, Anadolu Ajansının yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu katliam ve saldırı Anadolu Ajansı yayınlarını engellemek içindir. Anadolu Ajansı, İsrail zulmünü tüm dünyaya duyurmaktadır. Anadolu Ajansının sesini kesmek isteyen İsrail aslında insanlığın sesini kesmektedir. Anadolu Ajansının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum."

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