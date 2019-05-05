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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan: - "AA, Gazze'de olup bitenleri tüm dünyaya aktaran bir kurumken susturulmaya çalışılmıştır. Eminim ki AA ve değerli haberci arkadaşlarımız cesaret ve adaletle seslerini tüm dünyaya duyurmaya devam edecektir" - İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar: - "Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırılar asla kabul edilemez"

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlığa ait tüm değerleri hoyratça ve hunharca katletmeye devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze üzerinde "yok etme" politikasını sürdürdüğünü ifade eden Arslan, "Filistinliler üzerinde uyguladığı soykırım, AA'nın Gazze ofisine yapılan alçakça saldırı ile yeni bir boyuta ulaşmıştır. AA, Gazze'de olup bitenleri tüm dünyaya aktaran bir kurumken susturulmaya çalışılmıştır. Eminim ki AA ve değerli haberci arkadaşlarımız cesaret ve adaletle seslerini tüm dünyaya duyurmaya devam edecektir." diye konuştu.

Arslan, saldırı nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile tüm ajans çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- "Türkiye'nin sesi kısılmak istenmiştir"

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar ise İsrail'in Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırının haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğuna dikkat çeken Alemdar, şunları kaydetti:

"İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze'deki bürosunu vurduğunu üzülerek haber aldık. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Tam da BM'nin 3 Mayıs'ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan ettiği günün yıl dönümünde, yapılan katliamları dünyaya duyuran yegane haber ajansının hedef alınması çok manidar. Türkiye basın özgürlüğü konusunda iddia edildiği veya algıyla yaratılmaya çalışıldığı gibi kötü değil bilakis dünyanın en özgür ülkesidir. Dünyada şu anda Amerikan emperyalizmine ses çıkaran ve karşı gelen Türkiye'nin sesi kısılmak istenmiştir. Bu iğrenç saldırıdan dolayı başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere Ajans çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sesimizin özgürce daha gür çıkacağını dünyaya bir kez daha haykırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı kınama

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