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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı: - "Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırılar asla kabul edilemez" - Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı: - "İsrail ordusunun gözünü adeta kan bürümüş bu saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, İsrail ordusunun Gazze'de hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğunu belirtti.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Kolaylı, şunları kaydetti:

"Israil'in Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurduğunu üzülerek haber aldık. Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

- Çanakkale

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı ise İsrail'in tüm dünyanın gözü önüne insanlık suçu işlemeye devam ettiğini vurguladı.

Dün yapılan saldırıda İsrail'in, basının evrensel dokunulmazlığını kapsayan BM kararlarını da ihlal ettiğini belirten Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in saldırısı karşısında uluslararası hukuk, gereğini en seri şekilde yapmalıdır. Son dönemde pervasızlıkta sınır tanımaz İsrail'in eylemleri, çocukları, kadınları kısacası tüm sivilleri de hedef alan kanlı bir katliama dönüştü. Hızını alamayan İsrail yönetimi, bütün amacı bölgede olup biteni dünyaya duyurmak olan basını acımasızca susturmayı hedefine koymuştur. İsrail ordusunun gözünü adeta kan bürümüş bu saldırısını şiddetle kınıyoruz. Başta Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı olmak üzere tüm ajans çalışanı meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
AA Saldırı Bursa Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı

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