İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

TUNUS (AA) - Tunus Basın Özgürlüğü Merkezi ve Ulusal Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesini kınadı.

Merkez Başkanı Mahmud ez-Zevadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binanın hedef alınmasının, daha önce de gerçekleri aktaran, tehlikeli bölgelerde görev yapan medya kuruluşlarını bombalamış İsrail açısından şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Zevadi, basın mensuplarını destekleyen, merkezi New York'taki Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu gibi basın mensuplarının hayatını korumaya çalışan tüm uluslararası kurumlardan bu tür olayları sadece kınamakla yetinmemelerini, bu suçları engelleyecek kararlı bir tutum içinde olmalarını istedi.

Birkaç gün önce kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne işaret eden Zevadi, Gazze'deki AA ofisini hedef alan saldırının sadece Filistin'deki gazetecilere değil tüm dünyadaki basın mensuplarına yönelik olduğunu belirtti.