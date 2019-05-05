HABER

İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Tunus Basın Özgürlüğü Merkezi Başkanı Mahmud ez-Zevadi: - "Söz konusu saldırı için basın ve insan hakları özgürlüğünü savunan uluslararası kurumlardan soruşturma açmasını isteyeceğiz"

TUNUS (AA) - Tunus Basın Özgürlüğü Merkezi ve Ulusal Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesini kınadı.

Merkez Başkanı Mahmud ez-Zevadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binanın hedef alınmasının, daha önce de gerçekleri aktaran, tehlikeli bölgelerde görev yapan medya kuruluşlarını bombalamış İsrail açısından şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Zevadi, basın mensuplarını destekleyen, merkezi New York'taki Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu gibi basın mensuplarının hayatını korumaya çalışan tüm uluslararası kurumlardan bu tür olayları sadece kınamakla yetinmemelerini, bu suçları engelleyecek kararlı bir tutum içinde olmalarını istedi.

Birkaç gün önce kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne işaret eden Zevadi, Gazze'deki AA ofisini hedef alan saldırının sadece Filistin'deki gazetecilere değil tüm dünyadaki basın mensuplarına yönelik olduğunu belirtti.

Zevadi, "Söz konusu saldırı için basın ve insan hakları özgürlüğünü savunan uluslararası kurumlardan soruşturma açmasını isteyeceğiz." dedi.

Çatışma ve kriz bölgelerinde görevlerini yerine getiren gazetecilerin sergilediği cesarete dikkati çeken Zevadi, AA gibi saygın bir medya ofisinin İsrail ordusu tarafından hedef alınmasındaki amacın, basın mensuplarının korkutulması olduğunu aktardı.

- İsrail saldırısı basın özgürlüğünü hedef alıyor

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Sukeyne Abdussamed ise medya organının vurulmasıyla tüm basın mensupları ve basın özgürlüğünün yanı sıra işgal makinesinin suçları aleyhinde konuşan herkesin hedef alındığını kaydetti.

Abdussamed, söz konusu saldırının Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden bir gün sonra düzenlenmesiyle hedeflenenin sadece bir medya organı olmadığına, basın özgürlüğü ilkesinin küçümsenmesi gibi pek çok mesaj içerdiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuştu. Atılan roketler nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
'Deneyap'a 50 bin özel yetenekli öğrenci alınacak'Deneyap'a 50 bin özel yetenekli öğrenci alınacak
Diyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnunDiyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa israil Tunus

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.