İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

TUNUS (AA) - Tunus Basın Özgürlüğü Merkezi ve Ulusal Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesini kınadı.
Merkez Başkanı Mahmud ez-Zevadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binanın hedef alınmasının, daha önce de gerçekleri aktaran, tehlikeli bölgelerde görev yapan medya kuruluşlarını bombalamış İsrail açısından şaşırtıcı olmadığını söyledi.
Zevadi, basın mensuplarını destekleyen, merkezi New York'taki Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu gibi basın mensuplarının hayatını korumaya çalışan tüm uluslararası kurumlardan bu tür olayları sadece kınamakla yetinmemelerini, bu suçları engelleyecek kararlı bir tutum içinde olmalarını istedi.
Birkaç gün önce kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne işaret eden Zevadi, Gazze'deki AA ofisini hedef alan saldırının sadece Filistin'deki gazetecilere değil tüm dünyadaki basın mensuplarına yönelik olduğunu belirtti.
Zevadi, "Söz konusu saldırı için basın ve insan hakları özgürlüğünü savunan uluslararası kurumlardan soruşturma açmasını isteyeceğiz." dedi.
Çatışma ve kriz bölgelerinde görevlerini yerine getiren gazetecilerin sergilediği cesarete dikkati çeken Zevadi, AA gibi saygın bir medya ofisinin İsrail ordusu tarafından hedef alınmasındaki amacın, basın mensuplarının korkutulması olduğunu aktardı.
- İsrail saldırısı basın özgürlüğünü hedef alıyor
Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Sukeyne Abdussamed ise medya organının vurulmasıyla tüm basın mensupları ve basın özgürlüğünün yanı sıra işgal makinesinin suçları aleyhinde konuşan herkesin hedef alındığını kaydetti.
Abdussamed, söz konusu saldırının Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden bir gün sonra düzenlenmesiyle hedeflenenin sadece bir medya organı olmadığına, basın özgürlüğü ilkesinin küçümsenmesi gibi pek çok mesaj içerdiğine dikkati çekti.
Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuştu. Atılan roketler nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.
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