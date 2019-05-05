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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Tüm saldırılarına rağmen Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, İsrail'in terör ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edeceğine inandığım Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: - "İsrail bilmeli ki Anadolu Ajansını susturmaya çalışmakla zulmü örtemezler. Türkiye her zaman tüm dünyadaki mazlumların sesi olmaya devam edecektir"

İsrail ordusunun Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik düzenlediği saldırı kınandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze şeridinde, içinde Anadolu Ajansının da bulunduğu binayı vuran İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak görevini yapan gazetecileri hedef alan bu eylemini şiddetle kınadığını bildirdi.

Aktaş, açıklamasında, "Tüm saldırılarına rağmen Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, İsrail'in terör ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edeceğine inandığım Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail bilmeli ki Anadolu Ajansını susturmaya çalışmakla zulmü örtemezler. Türkiye her zaman tüm dünyadaki mazlumların sesi olmaya devam edecektir. Anadolu Ajansının değerli çalışanlarına ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Bursa israil saldırı

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