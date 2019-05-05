İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

İZMİR/ İzmir ve Aydın'daki gazeteci dernekleri, İsrail ordusunun Gazze'de hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

İzmir Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Basının özgürce görev yapmasını ve dokunulmazlığını kapsayan BM kararları göz ardı edilerek yapılan bu saldırı, aynı zamanda halkların haber alma özgürlüğüne yapılmıştır. Silahların namlusunda görev yapan tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu saldırıyı gerçekleştiren İsrail'i esefle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ise İsrail'in gözü dönmüş saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Uluslararası hukukun gereğinin yapılmasını isteyen Şener, şunları kaydetti:

"Katil İsrail, bütün amacı bölgede olup biteni dünyaya duyurmak olan basını acımasızca susturmak istemiştir. Nitekim bu zalim saldırıya, ülkemizin köklü kuruluşu Anadolu Ajansı uğramış ve ajansın ofisinin de bulunduğu bina roketlerle vurulup tamamen yıkılmıştır. Anadolu Ajansına ve meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan da halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, "Başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere ajans çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

