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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği: - "İsrail'in, Gazze'deki Anadolu Ajansı bürosuna saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını şiddetle kınadı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İsrail'in, Gazze'deki Anadolu Ajansı bürosuna saldırısını şiddetle kınıyoruz. İşgal güçlerinin - Filistin bölgesinde veya Hint işgalindeki Keşmir'deki - böylesine korkak taktikleri sivillere karşı zalimliklerinin üstünü örtemeyecektir." ifadesi yer aldı.

İsrail ordusu dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aa İsrail'in saldırısı Pakistan

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