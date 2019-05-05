İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Suriye'de askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki gazetecilerin bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Medya Birliği, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Suriye Medya Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki AA ofisini de hedef alan İsrail saldırısını kınıyoruz. Savaş suçu niteliğindeki bu saldırıya sessiz kalamayız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AA çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri aktarılırken "İsrail'in işlediği suçları duyuran Anadolu Ajansının yanında durmaya devam edeceğiz. İşgalci İsrail'in işlediği bu saldırı biz gazetecilere geri adım attıramaz." denildi.

İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

