İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

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Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram da İsrail'in bu saldırısını kınadı.

Hiçbir izahı olmayan saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Coşkun, "Ülkemizin önemli yayın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansının hedef alınarak yapıldığı da aşikardır. İsrail ordusu tarafından Anadolu Ajansına düzenlenen bu saldırıyı şiddetle kınarken Filistin ve Gazze'de sivillere yapılan saldırıları ve bunun yanı sıra dünyanın diğer bölgelerinde meydana gelen olayları tarafsız habercilik anlayışıyla aktarmaya çalışan Anadolu Ajansına ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, hava saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, masum Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılara da derhal son vermesini isteyerek şunları kaydetti:

"Demokrasi ve basın özgürlüğünden dem vuran Amerika ve Avrupa ülkelerin bu saldırılar karşısında sessiz kalmasını da kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının sesini kesmeye ne İsrail'in ne başkasının gücü yetecektir. Bu vesile ile Anadolu Ajansı yetkililerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral de yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı.

- Ordu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, dünya mazlumlarının sesi AA ve çalışanlarına yapılan saldırıyı lanetlediğini ifade etti.

Rektör Yarılgaç, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının, toplumun haber alma hakkını tesis etmek için emek harcayan AA çalışanlarını hedef aldığını belirterek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.