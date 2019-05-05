HABER

İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:54 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi rektörleri, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, hava saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hiçbir izahı olmayan saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Coşkun, "Ülkemizin önemli yayın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansının hedef alınarak yapıldığı da aşikardır. İsrail ordusu tarafından Anadolu Ajansına düzenlenen bu saldırıyı şiddetle kınarken Filistin ve Gazze'de sivillere yapılan saldırıları ve bunun yanı sıra dünyanın diğer bölgelerinde meydana gelen olayları tarafsız habercilik anlayışıyla aktarmaya çalışan Anadolu Ajansına ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram da İsrail'in bu saldırısını kınadı.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, masum Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılara da derhal son vermesini isteyerek şunları kaydetti:

"Demokrasi ve basın özgürlüğünden dem vuran Amerika ve Avrupa ülkelerin bu saldırılar karşısında sessiz kalmasını da kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının sesini kesmeye ne İsrail'in ne başkasının gücü yetecektir. Bu vesile ile Anadolu Ajansı yetkililerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral de yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı.

- Ordu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, dünya mazlumlarının sesi AA ve çalışanlarına yapılan saldırıyı lanetlediğini ifade etti.

Rektör Yarılgaç, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının, toplumun haber alma hakkını tesis etmek için emek harcayan AA çalışanlarını hedef aldığını belirterek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yarılgaç şunları kaydetti:

"İsrail ordusu, AA'nın Gazze'de bulunan ofisine bir hava saldırısı yapmıştır. Bu saldırı, basın özgürlüğüne ve bireylerin gerçekleri öğrenme hakkına yapılmıştır. İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını dünyaya duyuran AA'nın ve çalışanlarının yanındayız."

- Artvin

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki de AA ofisinin de bulunduğu binayı hedef alan saldırıyı kınadı.

Tilki, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının insanlık adına utanç olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Gazze'de masum insanlara yönelik düşmanca saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Tilki, şunları kaydetti:

"Bu saldırılarda ülkemizin önemli yayın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansı da hedef alınmıştır. Gazze'de olup bitenleri ve İsrail’in masumlara yönelik zulmünü tarafsız habercilik anlayışıyla aktarmaya çalışan Anadolu Ajansına ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyorum."

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de yayımladığı mesajla İsrail'in Gazze'deki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
İBB Başkanı İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecekİBB Başkanı İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecek
400 genç geleceğin teknoloji yıldızı olmak için yarıştı400 genç geleceğin teknoloji yıldızı olmak için yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Artvin Çoruh Üniversitesi Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ordu

En Çok Okunan Haberler

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.