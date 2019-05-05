İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, İsrail ordusunun Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırının, haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Gazze şeridinde Anadolu Ajansı ofisinin bulunduğu binayı vurduğunu üzülerek haber aldıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeler ile uluslararası medyayı İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere, Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran AA'nın çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

