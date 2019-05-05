İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in Gazze'de bulunan Anadolu Ajansı ofisine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.

Arslan, yazılı açıklamasında, terör devleti İsrail'in, masum sivil halk üzerine yapmış olduğu hukuksuz, acımasız saldırı ve baskılarına yeni bir boyut ekleyerek, medya kuruluşlarına, basın özgürlüğüne ve dünyanın haber alma hakkına yöneldiğini belirtti.

Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkelerini, İsrail hükümetini kınamaya davet eden Arslan, şunları kaydetti:

"Medya-İş Sendikamızın üyesi Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Mazlum ve mağdur Filistin halkının sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terör devleti İsrail'in Gazze'de bulunan Anadolu Ajansı ofisine yapmış olduğu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Anadolu Ajansına ve çalışanlarına karşı yapılan bu saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetlerine yapılan saldırıdır."

