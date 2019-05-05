İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, İsrail'in Gazze'de bulunan Anadolu Ajansı (AA) ofisine yapmış olduğu saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Seymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik baskı ve müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Basın mensupları ve onların özgürlüğüne savaş ortamında dahi saldırılamayacağının altını çizen Seymen, "İsrail'in Gazze'de bulunan Anadolu Ajansı ofisine yapmış olduğu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıları lanetliyoruz. Anadolu Ajansına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

