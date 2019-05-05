İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, İsrail'in Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, "AB üyesi ülkelerin suskunluğuna şaşırmıyoruz. Söz konusu Türkiye olunca, kanıksanmışlık var. Maalesef bu çifte standardı her zaman, her gün yaşamakla karşı karşıyayız." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Gülpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına ilişkin, basın özgürlüğü konusunda Türkiye’yi eleştiren ülkelerin sessiz kalmalarının manidar olduğunu söyledi.
Yunanistan dışında hiçbir AB ülkesinden tepki gelmediğini belirten Gülpınar, "15 Temmuz sürecinde de tepkiler birkaç gün sonra geldi. AB üyesi ülkelerin suskunluğuna şaşırmıyoruz. Söz konusu Türkiye olunca, kanıksanmışlık var. Maalesef bu çifte standardı her zaman, her gün yaşamakla karşı karşıyayız. Sürpriz bir açıklama da açıkçası beklemiyoruz. Olursa da bizim için büyük bir sürpriz olur. Anadolu Ajansına geçmiş olsun. Basın mensuplarının böyle bir durumla karşı karşıya kalmamasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlenen saldırıdan yaralı kurtulan Cevdet Ökenek de İsrail'in her ramazan öncesi Gazze'ye saldırı düzenlediğini belirtti.
İsrail'in, saldırılarını farklı bir boyuta taşıdığına dikkati çeken Ökenek, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansının binasını vurdu. Çünkü AA, dünya Müslümanlarının, ümmetin, mazlumların sesi oldu. Dünyanın her tarafındaki mazlumların sesini, duymayan kulaklara duyurmaya çalışıyor. İsrail'in AA'yı vurmasının en büyük sebebi de budur."
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