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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: - "İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının da içinde bulunduğu binayı hedef alması kabul edilemez. Haber ajansları çatışma bölgelerinde görevlerini yapabilmelidir. Gazetecilere yönelik saldırılar uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına gelir ve savaş suçu kapsamındadır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasını kınadı.

TGC Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının da içinde bulunduğu binayı hedef alması kabul edilemez. Haber ajansları çatışma bölgelerinde görevlerini yapabilmelidir. Gazetecilere yönelik saldırılar uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına gelir ve savaş suçu kapsamındadır. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını ve Anadolu Ajansındaki meslektaşlarımızı hedef almasını kınıyoruz. Anadolu Ajansı çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz."

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