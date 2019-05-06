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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Malezya Ulusal Haber Ajansı: - "Bernama olarak bu kritik zamanda Anadolu Ajansı ile dayanışma içindeyiz ve bu saldırının, bölgedeki çalışanların İsrail'in Filistin'e yönelik şiddetini daimi olarak duyurmaya yönelik gayretini zedelemeyeceğine inanıyoruz"

Malezya Ulusal Haber Ajansı, (Bernama) İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Bernama yönetimi adına yapılan yazılı açıklamada, AA yönetimine geçmiş olsun temennilerinde bulunularak, "Bernama olarak bu kritik zamanda Anadolu Ajansı ile dayanışma içindeyiz ve bu saldırının, bölgedeki çalışanların İsrail'in Filistin'e yönelik şiddetini daimi olarak duyurmaya yönelik gayretini zedelemeyeceğine inanıyoruz." denildi.

Birçok medya kuruluşu gibi Bernama'nın da İsrail'in bu saldırısını kınadığı belirtilen açıklamada, "Aynı zamanda medya özgürlüğüne yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Bernama, Asya-Pasifik Haber Ajansları (OANA) üyesi olan Anadolu Ajansının bu hadisenin şokunu bir an önce atlatıp normal çalışmalarını sürdürmesini temenni etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ajansın sitesinde ayrıca, AA'nın Gazze ofisine yönelik İsrail saldırısı ve Türk makamlarından gelen tepkiler haberleştirildi.

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