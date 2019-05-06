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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, İsrail'in, abluka altındaki Gazze şeridinde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ergun, Gültekin, Özdemir ve Şafak, Anadolu Ajansı Niğde Bürosunu ziyaret ederek, muhabir Abdullah Özkul'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Yavuz, AA'nın ofisine yapılan saldırının asla kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu, basın özgürlüğüne yapılmış haince bir saldırıdır. Basın özgürlüğü savunucularını bu alçak saldırıya tepki göstermeye davet ediyorum. AA çalışanlarına geçmiş olsun diyorum." dedi.

Milletvekili Gültekin de saldırıyı kınayarak, "İsrail'in, Müslümanlara yaptığı zulmü dünyaya duyuran AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail'in bu yaptığı, basın özgürlüğüne vurulmak istenen bir darbedir. İnanıyoruz bu saldırılar, AA'yı yıldıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, "İsrail'in yaptığı asla kabul edilemez. Bu saldırılar, AA'nın, haklının yanında, zalimin karşısında olduğunu gösteriyor. İsrail, bu vahşeti bir an önce durdurmalı." diye konuştu.

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