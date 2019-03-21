“İsrail’in ABD’den daha iyi dostu yoktur”

KUDÜS (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İsrail’in en iyi dostu olduğunu söyledi.

Bölgesel tur kapsamında İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakan Pompeo, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldi.

Pompeo, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e hitaben yaptığı konuşmada, “Sen de biliyorsun ki İsrail’in ABD’den daha iyi dostu yok. Bu sadece lafta kalmıyor, kendi menfaatlerimiz için günlük olarak yaptığımız şey budur.” dedi.

ABD’nin bölge ve İsrail’in istikrarına önem verdiğini belirten Pompeo, “İsrail’in ve bölgenin istikrarı için tehlike oluşturan Hamas ve Hizbullah örgütleri hakkında (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile) konuştum. ABD’nin, düşman güçlerin bölgesel istikrarı aşındırmasını önlemek için ahlaki ve politik bir yükümlülüğü var. Biz de öyle yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin de Pompeo’ya hitaben, “Yarın Lübnan’ı ziyaret edeceğini biliyoruz. Ancak şuna işaret etmek isterim, Lübnan’dan bahsettiğimiz zaman o ülkeyi Hizbullah’tan ayrı düşünemeyiz. Dolayısıyla Lübnan’dan İsrail’e yönelik bir şey olduğu zaman, Lübnan’ı sorumlu tutarız.” dedi.