"Bir İsrail polisi, Basil'in üzerine plastik mermiyle ateş açtı. Ancak Basil dur ihtarına uymayarak Şam Kapısı'na doğru kaçıyordu. Elinde hâlâ bıçak olan Basil, bölgedeki polisler için tehlike teşkil ediyordu. Polisler de vücuduna gerçek mermiyle ateş etti ve Basil yere düştü. Bu noktaya kadar polisler mesleklerini profesyonelce, korkmadan icra etti ve bu davranışları da yasaldı."

Haberde, "İsrail'in ahlaki ve yasal kuralları Filistinliler için geçerli değil." ifadelerinin altı çizilerek, olayın ayrıntılarına şu şekilde yer verildi:

KUDÜS (AA) – İsrail'in Haaretz gazetesi, 2015 yılında İsrail polisince bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen Filistinli Basil Ragıp Sedr'in ölümüyle ilgili ayrıntıların gün yüzüne çıkmasının ardından, "İsrail'in ahlaki ve yasal kuralları Filistinliler için geçerli değil." ifadelerini kullandı.

Ancak olayın bundan sonrasının zorlu bir aşama olduğu belirtilen haberde, Basil Ragıp Sedr yerde yaralı bir şekilde yatarken, etrafını çeviren en az 6 polisin zanlının başına ateş etme kararı aldıkları aktarıldı.

Haberde, polislerden birinin zanlının öldürülerek etkisiz hale getirildiğini ve Adalet Bakanlığı'nın "polisin kötü muamelesini" değerlendirdiği ancak soruşturma açılmasına gerek duymadığını söylediğine dikkat çekilerek, Adalet Bakanlığı’nın "polisin yasalara uygun hareket ettiğine" karar verdiği kaydedildi.

"Polisin birçok defa ateş açmasından sonra yerde yatan bir zanlı, etrafını çeviren çok sayıda güvenlik gücü için nasıl bir tehdit oluşturuyor?" sorusunun yöneltildiği haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin infazı, profesyonellerin övünebileceği veya haklı gösterebileceği bir eylem gibi görünmüyor. Güç dengesindeki büyük eşitsizlik ışığında, polisin var olmayan şeyleri görmek için panik yaptıklarına inanmak da zor."

- "Tehlike arz etmeyen zanlının bu şekilde öldürülmesi savunulamaz"