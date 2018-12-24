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"İsrail'in ahlaki ve yasal kuralları Filistinliler için geçerli değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

İsrail polisinin 2015'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit ettiği Filistinli Basil Ragıp Sedr'in dosyasını haberleştiren Haaretz gazetesi, tehlike arz etmeyen ve yerde yaralı yatan zanlının, etrafını çeviren çok sayıda güvenlik gücü tarafından öldürülmesinin hiçbir gerekçesi olamayacağına dikkati çekti

KUDÜS (AA) – İsrail'in Haaretz gazetesi, 2015 yılında İsrail polisince bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen Filistinli Basil Ragıp Sedr'in ölümüyle ilgili ayrıntıların gün yüzüne çıkmasının ardından, "İsrail'in ahlaki ve yasal kuralları Filistinliler için geçerli değil." ifadelerini kullandı.

Haaretz, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde şehit edilen Sedr'in dosyasıyla ilgili İsrail makamlarının yaklaşımına işaret ettiği haberinde, İsrail Adalet Bakanlığı'nın soruşturma açılmasını reddettiğini vurguladı.

Haberde, "İsrail'in ahlaki ve yasal kuralları Filistinliler için geçerli değil." ifadelerinin altı çizilerek, olayın ayrıntılarına şu şekilde yer verildi:

"Bir İsrail polisi, Basil'in üzerine plastik mermiyle ateş açtı. Ancak Basil dur ihtarına uymayarak Şam Kapısı'na doğru kaçıyordu. Elinde hâlâ bıçak olan Basil, bölgedeki polisler için tehlike teşkil ediyordu. Polisler de vücuduna gerçek mermiyle ateş etti ve Basil yere düştü. Bu noktaya kadar polisler mesleklerini profesyonelce, korkmadan icra etti ve bu davranışları da yasaldı."

Ancak olayın bundan sonrasının zorlu bir aşama olduğu belirtilen haberde, Basil Ragıp Sedr yerde yaralı bir şekilde yatarken, etrafını çeviren en az 6 polisin zanlının başına ateş etme kararı aldıkları aktarıldı.

Haberde, polislerden birinin zanlının öldürülerek etkisiz hale getirildiğini ve Adalet Bakanlığı'nın "polisin kötü muamelesini" değerlendirdiği ancak soruşturma açılmasına gerek duymadığını söylediğine dikkat çekilerek, Adalet Bakanlığı’nın "polisin yasalara uygun hareket ettiğine" karar verdiği kaydedildi.

"Polisin birçok defa ateş açmasından sonra yerde yatan bir zanlı, etrafını çeviren çok sayıda güvenlik gücü için nasıl bir tehdit oluşturuyor?" sorusunun yöneltildiği haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin infazı, profesyonellerin övünebileceği veya haklı gösterebileceği bir eylem gibi görünmüyor. Güç dengesindeki büyük eşitsizlik ışığında, polisin var olmayan şeyleri görmek için panik yaptıklarına inanmak da zor."

- "Tehlike arz etmeyen zanlının bu şekilde öldürülmesi savunulamaz"

Haberde, Filistinli Basil'in başından vurularak şehit edilmesinin hiçbir açıklamasının olamayacağına, etkisiz hale getirildikten sonra tehlike teşkil etmediğine vurgu yapılarak, tehlike arz etmeyen zanlının bu şekilde öldürülmesinin illegal olduğuna, hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğine veya hukuken savunulamayacağına dikkat çekildi.

Basil Ragıp Sedr, Ekim 2015'te işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail polisleri tarafından başından vurularak şehit edilmişti.

İsrail yargı makamlarının söz konusu olaylarda İsrail güçlerine tam yetki vermesi sonucu, o dönem işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok yerinde araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla çok sayıda Filistinli şehit edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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