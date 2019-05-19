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İsrail’in ailesine refakat izni vermediği küçük kız hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

İsrail’in ailesine refakatçi izni vermediği beyin kanseri olan 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, Kudüs’te tek başına kanser tedavisi gördükten sonra sevk edildiği Gazze’deki hastanede hayata gözlerini yumdu.Tedavi için Kudüs’e gönderilen ancak İsrail’in ailesine refakatçi izni vermediği 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu, Cuma günü hayatını kaybetti.

İsrail’in ailesine refakatçi izni vermediği beyin kanseri olan 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, Kudüs’te tek başına kanser tedavisi gördükten sonra sevk edildiği Gazze’deki hastanede hayata gözlerini yumdu.
Tedavi için Kudüs’e gönderilen ancak İsrail’in ailesine refakatçi izni vermediği 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu, Cuma günü hayatını kaybetti. Beyin kanseri olan Ayşe’nin ailesinin tüm çırpınışlarına rağmen İsrail güçleri anne dahil hiçbir aile üyesine refakatçi izni vermemiş ve Ayşe’yi ameliyat olması için bir hemşire eşliğinde tek başına ambulansla Kudüs’e göndermişti. Ailesinden uzakta tek başına ağır bir beyin ameliyatı geçiren küçük Ayşe, ameliyattan sonra durumunun kritik olması nedeniyle Gazze’deki bir hastaneye sevk edilmişti. Ailenin verdiği bilgiye göre küçük kız birkaç gün sonra Gazze’deki hastanede hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, yaşanan trajediye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Alkaila, yaşananların İsrail zulmünün ve Filistinlilerin çektiği acının bir yansıması olduğunu söyledi. Alkaila, “Ayşe hastalıkla tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Küçük bir çocuk, tedavi süresince sevgi ve psikolojik destek sağlaması için annesi, babası veya erkek kardeşi yanında olmadan İsrail kontrol noktalarında nasıl tek başına yolculuk edebilir?" diyerek İsrail zulmüne tepki gösterdi.

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